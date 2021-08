per Mail teilen

In Bretten (Kreis Karlsruhe) ist am Sonntag ein 55-jähriger Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, nahm ein 18-jähriger Autofahrer beim Abbiegen dem entgegenkommenden Motorradfahrer die Vorfahrt. Der versuchte auszuweichen, stürzte und kollidierte dabei mit dem Pkw. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.