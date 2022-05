Mann schwer verletzt nach Frontalzusammenstoß

In der Pforzheimer Innenstadt sind am Samstagmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein 44-jähriger Mann soll aus noch ungeklärten Gründen auf der falschen Fahrspur unterwegs gewesen sein und ist dabei mit einem anderen Fahrzeug frontal zusammengestoßen. Laut Polizei wurde der 44-Jährige durch den Unfall schwer verletzt. In dem anderen Fahrzeug saßen zwei Frauen und ein Kleinkind. Sie sind zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht worden, blieben aber unverletzt, so die Polizei. Bei dem Unfall ist ein Schaden von etwa 16.000 Euro entstanden