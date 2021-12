per Mail teilen

Bei einem Autounfall in Östringen (Kreis Karlsruhe) ist in der Nacht auf Donnerstag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr sein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache frontal gegen eine Hauswand. Der im Auto eingeklemmte Fahrer wurde von der Feuerwehr befreit und anschließend in eine Klinik gebracht.