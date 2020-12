Seit einem Jahr gibt es in Karlsruhe den Drogenkonsumraum K76 in der Innenstadt. Am 6.Dezember 2019 öffnete die erste Einrichtung dieser Art in Baden-Württemberg.

Schwerstabhängige können in dem weiß gekachelten Raum mitgebrachte Suchtmittel unter hygienischen Bedingungen und unter Aufsicht konsumieren. Zum Angebot gehört auf Wunsch auch Beratung. Hilfe im Drogenkonsumraum 1366 sogenannte Konsumvorgänge haben die Mitarbeiter in einem Jahr gezählt. Dabei gab es vier Drogennotfälle, die vermutlich tödlich geendet hätten, wären nicht die professionell ausgebildeten Mitarbeiter vor Ort zu Hilfe gekommen. Weniger Drogenexzesse in der Stadt Der Drogenkonsumraum habe zu weniger Drogenexzessen und Belästigungen in der Stadt geführt. Befürchtungen von Anwohnern, dass sich im Umkreis des Drogenkonsumraums eine neue Drogenszene etablieren könnte, haben sich nicht bewahrheitet. "Der fortschrittliche Weg in der Karlsruher Drogenpolitik hat sich bewährt." Cordula Seiler, Drogenbeauftragte der Stadt Karlsruhe Dem Beispiel Karlsruhes wollen Stuttgart und Mannheim folgen und ebenfalls einen Drogenkonsumraum einrichten.