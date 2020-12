per Mail teilen

Seit einem Jahr gibt es in Karlsruhe den Drogenkonsumraum in der Innenstadt. Schwerstabhängige können dort mitgebrachte Suchtmittel unter hygienischen Bedingungen und unter Aufsicht konsumieren. Anlässlich einem Jahr Drogenkonsumraum in Karlsruhe war SWR4 Reporter Johannes Stier vor Ort.