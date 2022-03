Ein Achtjähriger sammelt für die Ukraine

Atmo

Ein Geschenktütchen nach dem anderen füllen Felix und seine Mutter mit Bonbons, Schokolade und Gummibärchen, Schleife in den Farben der Ukraine drumrum, Preisschild dran – und ab damit auf den Bollerwagen. Kurz drauf zieht der Achtjährige los.

Seine Mission: Geld sammeln für die Kinder in der Ukraine. Felix zieht von Haustür zu Haustür.

Das Geschäft läuft – so gut wie jeder kauft Felix ein Päckchen ab- Schon deshalbv weil sie von seiner Idee begeistert sind:

Ein paar Tage zuvor schaut Felix zusammen mit seiner Mutter die Kindernachrichten an. Darin ging‘s auch um den Krieg in der Ukraine und um Menschen, die helfen. Was den achtjährigen nachhaltig beeindruckte.

Zuerst dachte Jaqueline Lambert – ja, Kinder – das hat er gleich wieder vergessen. Doch von wegen. Es war der letzte Ferientag.

Und nicht nur er. Inzwischen holt Felix jeden Tag Briefe und Umschläge mit Geldscheinen aus dem Briefkasten.

Sogar auf die Titelseite des Gemeindeblatts hat Felix es geschafft – und seither gehen auch im Rathaus Spenden für seine Hilfsaktion ein, freut sich Bürgermeisterin Catrin Wörle.

Und Felix? Der packt mit seiner Mama weiter fleißig Süßigkeitentütchen. Denn auch heute will er wieder los mit dem Bollerwagen – durch die ersten Erfolgserlebnisse hochmotiviert.

