Die Stadt Karlsruhe startet in wenigen Tagen mit der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners. Der Schädling breitet sich durch den Klimawandel immer weiter aus.

Zur Bekämpfung der Larven des Eichenprozessionsspinners werden vier Fahrzeuge mit Sprühkanonen in Karlsruhe unterwegs sein. Sie steuern gezielt rund 2.600 Eichen an, die vorbeugend mit einem Biozid behandelt werden, etwa jede fünfte Eiche im Stadtgebiet. Der Wirkstoff sei ungefährlich für Umwelt und Menschen, so die Stadt.

Auch begünstigt durch den Klimawandel bleibe der Eichenprozessionsspinner ein Dauerproblem. Seine Raupen fressen sich an den Bäumen satt und verursachen Schäden. Außerdem entwickeln sie Brennhaare, die bei Menschen unter anderem zu Rötungen oder allergischen Reaktionen führen können.

Gefährdung von Menschen

Die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners sind innen hohl und enthalten das Eiweißgift Thaumetopoein. Bei Hautkontakt lösen diese Haare (pseudo-)allergische Reaktionen aus, die zu Hautirritationen, Augenreizungen, Fieber, Schwindel und in Einzelfällen sogar zu allergischen Schocks führen können. Beim Einatmen der feinen Härchen können zudem Atembeschwerden wie Bronchitis und Asthma auftreten. (Informationen vom NABU-Bundesverband)