Ehestreit im Auto eskaliert - Beifahrerin übernimmt Steuer und baut Unfall

Auf der A5 bei Bruchsal ist am Sonntagabend ein Ehepaar derart in Streit geraten, dass es zu einem schweren Unfall kam. Das Paar war zunächst Polizeiangaben zufolge verbal aneinandergeraten. Der Streit eskalierte daraufhin derart, dass die 30-Jährige erst über die Mittelkonsole des Fahrzeugs gestiegen war, um die Pedale zu bedienen. Dann griff sie ihrem Mann ins Lenkrad und steuerte das Auto in Schlangenlinien über die A5 bei Bruchsal, bevor das Auto mit einer Betonabsperrung kollidierte. Dabei lösten beide Airbags aus. Die 30-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Ehemann wurde leicht verletzt.