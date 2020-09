per Mail teilen

In Pforzheim ist ein älteres Ehepaar Opfer von Trickbetrügern geworden. Laut Polizei hatte ein vermeintlicher Enkel am Telefon um 46.000 Euro gebeten, um den Schaden eines angeblichen Unfalls zu begleichen. Ein 88-Jähriger hob darauf bei seiner Bank das Geld ab. Wenig später übergab er die Summe einem Unbekannten. Die Polizei warnt vor entsprechenden Anrufen und rät, nie Geld oder Schmuck an fremde Personen zu übergeben.