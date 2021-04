Der Bedarf an Coronatests ist aktuell riesig, gerade da jetzt in Schulen und Betrieben eine Testpflicht eingeführt wurde. Schnelltests oder Selbsttests werden extrem nachgefragt.

Bei vielen Anbietern der Tests herrscht Goldgräberstimmung und wie häufig in solchen Situationen, nehmen auch kriminelle Machenschaften zu. Auf dem Markt tauchen zunehmend Fälschungen oder minderwertige Ware auf.

Für viele Menschen, wie zum Beispiel für das Ehepaar Jörg und Hildegard Rupp aus Malsch gehören Selbsttests mittlerweile zum Alltag: Routiniert mit dem Stäbchen in die Nase und die Abstriche dann in kleine Röhrchen und aufs Ergebnis warten. Und natürlich verlassen sich auch die Rupps darauf, dass der von ihnen verwendete Test allen Qualitätsansprüchen genügt. "Man liest ja nie alle Beipackzettel und vertraut darauf, dass wenn man etwas bestellt, dass es dann auch in Ordnung ist" erklärt Jörg Rupp. Bestellen will das Ehepaar seine Tests zukünftig im Internet und sind dort schon auf der Suche.

Falsche Tests aus dem Netz

Aber genau hier lauert die Gefahr warnt der Arzt und Sachverständige für Medizinprodukte, Roland Ballier aus Konstanz. Die Motivation gefälschte oder minderwertige Tests auf den Markt zu bringen, ist die gleiche, wie bei den ungeeigneten Masken, die es vor einigen Monaten in großen Mengen gab. Aufgrund besonders großer Nachfrage nach Tests wird an allen möglichen Stellen versucht minderwertige und falsch gekennzeichnete Ware in den Verkehr zu bringen, erklärt der Experte die aktuelle Situation.

"Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Tests überhaupt nichts anzeigen. Das heißt die Tests liefern immer negative Ergebnisse, obwohl der eine oder andere positiv wäre" Roland Ballier, Arzt und Sachverständiger für Medizinprodukte

Es sind Fälle bekannt, bei denen beispielsweise statt entsprechender Reagenzien einfach Wasser in die Testampullen abgefüllt wurde. Die Betrüger nutzen häufig für den Handel sogenannte Fake Shops, das sind gefälschte Internet-Verkaufsplattformen. So werden Tests in Umlauf gebracht, die mit Zuverlässigkeit nichts zu tun haben.

Produkte genau prüfen

In den ersten Monaten der Pandemie hatten Kriminelle auf diesem Weg bereits Desinfektionsmittel und medizinische Schutzausrüstungen angeboten. Nun gibt es die gleiche Masche mit Coronatests. Der Sachverständige Roland Ballier rät genau hinzuschauen. Ist ein Test auffallend günstig zu erhalten, sollte man besonders kritisch sein. Außerdem sollte man die Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte anschauen, hier sind alle zugelassenen Coronatests aufgeführt.