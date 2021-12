Ehemaliges Hotel in Bad Wildbad eingestürzt - Keine Verletzten

In Bad Wildbad (Kreis Calw) ist am späten Montagnachmittag ein ehemaliges Hotel eingestürzt. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr spricht von "großem Glück".

Das frühere Hotel am Kurpark in Bad Wildbad stand bereits seit längerer Zeit leer und war umzäunt. Laut Polizei gab die Gebäudefront gegen 17 Uhr nach und stürzte mit dem Dach und den meisten Etagen in sich zusammen. Grund des Einsturzes sei wohl Baufälligkeit gewesen. Es habe nach derzeitigem Stand der Ermittlungen keine Gefahr für Menschen bestanden, so die Polizei.

Trümmerteile fliegen 15 Meter weit

Der Kreisfeuerwehrverband Calw teilte mit, dass Trümmerteile bis zu 15 Meter weit in Richtung des Veranstaltungsgebäudes Trinkhalle geflogen seien. Dort habe zu dem Zeitpunkt ein Corona-Impfmarathon stattgefunden. Dabei seien wenige Autos leicht beschädigt worden. Der durch den Einsturz entstandene Sachschaden ist noch unklar.

Auf einige parkende Autos in der Nähe des eingestürzten Hotels hat sich eine Staubschicht gelegt. Kreisfeuerwehrverband Calw/Tim Auerbach Bild in Detailansicht öffnen In der Trinkhalle gegenüber des ehemaligen Hotels fand zum Zeitpunkt des Einsturzes eine Impfaktion statt. Kreisfeuerwehrverband Cald/Tim Auerbach Bild in Detailansicht öffnen Kreisfeuerwehrverband Calw/Tim Auerbach Bild in Detailansicht öffnen

Feuerwehr: Großes Glück für Passanten

Vor Ort erkundete die Feuerwehr das eingestürzte Gebäude mit einer Wärmebildkamera. Dabei sei schnell klar gewesen, dass niemand verletzt worden sei.

"Es war großes Glück, dass sich zum Zeitpunkt des Einsturzes keine Passanten oder Fußgänger auf der Blumenthalallee aufhielten. Somit haben wir lediglich Sachschaden."

Laut Kreisfeuerwehrverband soll die noch stehende Wand - in Nachbarschaft zu einer Kirche - am Dienstag bei Tageslicht genau begutachtet werden. Dann soll entschieden werden, ob sie sofort eingerissen werden muss.

Gebäude war seit Jahren baufällig

Als besonders ärgerlich bezeichnete die Feuerwehr, dass Passanten, die zum Impfen gehen wollten oder vom Impfen kamen, die Absperrungen der Feuerwehr einfach umgangen hätten. Selbst als sie von Feuerwehrleuten auf die Gefahr angesprochen wurden, hätten sie dies bewusst ignoriert, um Umwege zu vermeiden.

Das ehemalige Hotel war bereits vor Jahren mit einem Bauzaun gesichert worden. Schon in der Vergangenheit hätten sich immer wieder Teile des Gebäudes gelöst und seien zu Boden gestürzt.