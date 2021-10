Edeltrudtunnel demnächst wieder frei

Im Edeltrudtunnel an der Karlsruher Südtangente auf der B10 wird am Samstagabend ein Großteil der Baustelle abgebaut. Wie die Stadt mitteilt, soll der Tunnel ab kommender Woche wieder zweispurig in beiden Richtungen befahrbar sein. Der Edeltrudtunnel ist nach monatelangen Arbeiten damit weitgehend fertig. Stadtangaben zufolge stehen noch Restarbeiten an. Rund um die Baustelle bleibt die Geschwindigkeit zunächst auf 50 km/h beschränkt. Im Edeltrudtunnel selbst dürfen Verkehrsteilnehmer Tempo 60 fahren. Neben dem Tunnel können auch fast alle Auffahrten wieder für den Verkehr freigegeben werden. Als nächstes soll die Tunneltechnik erneuert werden, allerdings verschiebt sich der Baustart aufgrund von Lieferengpässen bei bestimmten Kabeln nach hinten.