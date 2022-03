Goldene Zeiten für Edelmetallbetriebe

Corona, wirtschaftliche Unsicherheit, Ukraine-Krieg - in Krisenzeiten wie diesen stecken immer mehr Menschen ihr Geld in sichere Anlagen wie Gold und Silber. Davon profitieren die Edelmetall-Unternehmen. Deren Verband mit Sitz in Pforzheim hat heute entsprechende Zahlen veröffentlicht. Um gut 30 Prozent hat der Umsatz mit Gold und Silber im vergangenen Jahr zugenommen, teilte die Fachvereinigung Edelmetalle mit. Insgesamt seien mehr als 160 Tonnen Gold umgesetzt worden. Im Schmuckbereich seien vor allem teure 18-Karat-Legierungen gefragt gewesen. Nach einem Plus von 47 Prozent erreichte man wieder Vor-Corona-Niveau. Preiswertere Legierungen schwächelten dagegen, ebenso das Recyclinggeschäft. Die Edelmetallbranche - überwiegend Scheideanstalten – beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter. Die meisten Unternehmen sitzen im Raum Pforzheim.