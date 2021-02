Die Museen fürchten nach einem Ende der coronabedingten Einschränkungen mehr finanziellen Druck durch Einsparungen in öffentlichen Haushalten. Der Leiter des Badischen Landesmuseums sieht die Museenlandschaft in Gefahr.

Eckard Köhne erwartet bei der Aufarbeitung der Corona-Folgen mit den wirtschaftlichen Kosten neue Löcher in öffentlichen Budgets: "Das Hauptproblem ist einfach, dass die Kommunalfinanzen nicht in Ordnung sind", sagt der Präsident des Deutschen Museumsbundes und Leiter des Badischen Landesmuseums.



Kommunen sind überschuldet

In vielen Bundesländern seien die Städte hoffnungslos überschuldet und man zwinge sie geradezu an dem bisschen, was an Kultur noch übrig bleibe, zu sparen. "Die Lösung ist natürlich die, dass man die Kommunalverwaltungs-Finanzen endlich auf eine solide Basis stellt", so Köhne im SWR Interview. "Und da müssen wir rechtzeitig den Finger heben. Denn wir haben auch schon erlebt, dass die ersten Kürzungen in den Kulturetats in anderen Städten gekommen sind."

Köhne hätte kein gutes Gefühl, wenn jetzt beispielsweise die Museen gekürzt würden, damit im Gegenzug an die TUI Milliarden Unterstützung fließen würden. "Ich finde, wenn man diese viereinhalb Milliarden einspart, dann darf man das zum Beispiel schon mal nicht bei der Kultur machen." Man wolle nicht Opfer sein, so Köhne.