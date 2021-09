Licht aus in der Earth Night auch in Karlsruhe

per Mail teilen

In der Nacht vom 7. auf den 8. September, findet zum zweiten Mal die sogenannte Earth Night statt. Das Motto lautet: "Licht aus! Für wenigstens eine dunkle Nacht pro Jahr".

Anders als bei der "Earth Hour" geht es bei der weltweiten "Earth Night" nicht primär um Klimaschutz, sondern um Lichtverschmutzung. Deshalb geht die Earth Night auch nicht nur eine Stunde lang, sondern eine ganze Nacht, ab 22 Uhr am Dienstagabend.

Zu viel Kunstlicht stört den Schlaf und schadet Tieren

Mit der Aktion soll auf die massive Nutzung von Kunstlicht und die Folgen für Menschen, Tiere und Umwelt aufmerksam gemacht werden. Es stört den Schlaf, sorgt dafür, dass unzählige Insekten in Straßenlaternen verenden oder lenkt Vögel von ihren Flugrouten ab. Außerdem verhindert Kunstlicht den Blick auf den Sternenhimmel. Deshalb soll es wenigstens eine Nacht lang weitgehend dunkel sein.

Karlsruhe und Elchesheim-Illingen mit dabei

Im Südwesten nehmen unter anderem Freiburg, Mannheim, Heilbronn und Karlsruhe teil. Einige Dutzend weitere Städte und Gemeinden, sowie Unternehmen bundesweit haben aber angekündigt, mitzumachen und in dieser Nacht keine Fassaden oder Bauwerke anzustrahlen und die Straßenbeleuchtung zumindest zu reduzieren. Die Gemeinde Elchesheim-Illingen im Landkreis Rastatt hat angekündigt, ihre komplette Straßenbeleuchtung abzuschalten.

Der Turmberg bleibt dunkel

In Karlsruhe sollen Dienstagnacht ab 22 Uhr der Turmberg, die Kirche St. Bernhard und das Naturkundemuseum für den Rest der Nacht dunkel bleiben. Die Stadtwerke Karlsruhe schalten die Objektbeleuchtungen ab. Auch Geschäfte sind aufgerufen, ihre Schaufensterbeleuchtung in dieser Nacht auszuschalten. Aber auch jeder Einzelne kann mitmachen. Zum Beispiel, indem die Außenbeleuchtung am Haus abgeschaltet wird, durch Vorhänge die zugezogen werden oder durch Rollläden, die herunter gelassen werden.

Mond in der Nacht und Baum als Silhouette picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk AP / Foto: Ted S. Warren

Schutz der Nacht und weniger Lichtverschmutzung

Die "Earth Night", die zum zweiten Mal stattfindet, soll die Sensibilität dafür schärfen, die Ressource Licht sparsam und mit Bedacht einzusetzen. Sie findet immer zum ersten Neumond im September statt. Mitgetragen wird die Aktion von über 70 Organisationen, unter anderem vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), dem Deutschen Alpenverein (DAV) sowie der Deutschen Umwelthilfe. Ins Leben gerufen wurde die Aktion im Juli 2020 von den "Paten der Nacht", einer in Deutschland ansässigen überparteilichen Vereinigung Ehrenamtlicher, die sich für den Schutz der Nacht und die Eindämmung der Lichtverschmutzung einsetzen.