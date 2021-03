In der Region gehen am Samstagabend in vielen Orten zwischen Bruchal und Baden-Baden die Lichter aus. Grund ist die sogenannte „Earth Hour“, eine weltweite Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz.

Punkt 20:30 Uhr schalten auch in der Region Städte und Gemeinden die Beleuchtung von bekannten Gebäuden und Sehenswürdigkeiten aus. Ob das Bruchsaler Schloss, das Naturkundemuseum in Karlsruhe, das Baden-Badener Kurhaus oder die Stadtkirche in Pforzheim - sie alle und weitere Gebäude in anderen Orten der Region sind eine Stunde lang in symbolträchtiges Dunkel gehüllt, um ein Zeichen für das Klima und die Umwelt zu setzen. Bürger können mitmachen Mit der "Earth Hour"-Aktion will die Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz setzen. Die Dunkelheit soll auf Ressourcenverschwendung hinweisen und die Menschen zum Nachdenken bewegen. Auch die Bürger sind aufgerufen, mitzumachen. Die „Earth Hour“ findet zum 14. Mal statt. Im vergangenen Jahr folgten weltweit Millionen Menschen in über 190 Ländern dem Aufruf.