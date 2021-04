Der Ortschaftsrat in Karlsruhe Durlach will am Mittwoch in einer Sondersitzung inzidenzunabhängige Strategien des Durlacher Einzelhandels und der Außengastronomie diskutieren. Mit einer Plakat-Aktion "Ohne uns stirbt Durlach" und einer Mahnwache vor dem Rathaus hatten die Einzelhändler im Karlsruher Stadteil Durlach bereits für eine Öffnungsstrategie demonstriert.