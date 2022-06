Durlach freut sich auf das 44. Altstadtfest

Nach zwei Jahren Corona-Pause startet am kommenden Wochenende zum 44. Mal das Altstadtfest in Durlach. Neu ist ein Open-Stage-Konzept, bei dem sich junge Nachwuchskünstler und -künstlerinnen präsentieren können.

Diese Neuerung ersetzt den bisher durchgeführten Talentwettbewerb der immer Samstagnachmittags auf der Hauptbühne am Marktplatz stattfand. Diesmal kann sich der musikalische Nachwuchs gleich auf mehreren Bühnen in Durlach präsentieren. Ansonsten wird das Konzept allerdings nicht wesentlich verändert, wie die Organisatoren mitteilten. Auf insgesamt neun Bühnen gibt es Musik verschiedenster Stilrichtungen, getragen wird das Fest von 30 teilnehmenden Vereinen und Organisationen. Wegen des Altstadtfests wird von Freitag an die Pfinztalstraße in beiden Richtungen voll gesperrt. Besuchern wird dringend empfohlen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen