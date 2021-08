Die Prognose für die Getreideernte in der Rheinebene im Raum Karlsruhe fällt dieses Jahr eher durchwachsen aus. Grund ist das nasse Wetter der vergangenen Wochen.

Eigentlich könnte es eine großartige Ernte werden, meinen Berater vom Bruchsaler Landwirtschaftsamt. Das Getreide im Kraichgau und in der Rheinebene steht gut da. Allerdings lässt die Qualität zu wünschen übrig: Durch die anhaltende Nässe haben die Bestände teilweise erneut ausgetrieben. Deshalb kann das Getreide vielerorts nur noch als Tierfutter verwertet werden.

In der Ebene ist der Boden zu feucht zum Ernten

Dazu kommt, dass in der Ebene, etwa bei Liedolsheim, der Boden durch das Druckwasser so aufgeweicht ist, dass die Landwirte nicht zum Dreschen in die Bestände können. Experten rechnen mit Ausfällen von mindestens zehn Prozent, je nachdem, wie schnell die Ernte eingefahren werden kann.

Im Kraichgau gibt es kaum Probleme

Weiter oben, im Kraichgau in den Hügeln, hat der Regen nicht so viel angerichtet. Günther Frank aus Kraichtal Neuenbürg hat seine Getreideernte schon fast komplett eingefahren. Er bewirtschaftet rund 200 Hektar.

Die Mengen stimmen sagt Frank, die Preise sind auch in Ordnung, weil der Druck auf dem Weltmarkt ordentlich zugenommen hat. Aber die Qualität lässt auch hier ein bisschen zu wünschen übrig, berichtet der Kraichgauer Landwirt. Ob es am Ende für Brotgetreide reicht beim Winterweizen, dass müssen erst noch die Untersuchungen ergeben.

Die Karawane zieht bald weiter

Ansonsten ist es wie jedes Jahr. Die Karawane zieht weiter nach Osten. Dort wird das Getreide ein bisschen später reif. Die kommenden Tage wird Frank mit dem Mähdrescher in Bad Rappenau unterwegs sein. Ein Knochenjob, manchmal bis zu 16 Stunden pro Tag, je nach Wetter. Aber Günther Frank fährt gerne Mähdrescher: