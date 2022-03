Tunneldurchstich für die Hermann-Hesse-Bahn bei Ostelsheim

per Mail teilen

Der 17 Millionen Euro teure Neubau ist ein wichtiger Teil der künftigen Hermann-Hesse-Bahn. Er soll die Fahrzeit zwischen Calw und Weil der Stadt deutlich verkürzen.

In einem knappen Jahr soll der Tunnel fertiggestellt sein, kurz danach die gesamte Strecke. Seit fast vier Jahren werden im Rahmen des Projekts Brücken und Überführungen saniert oder neu errichtet.

Tunnel als Teil der reaktivierten württembergischen Schwarzwaldbahn

Der 498 Meter lange Tunnel ist die größte Einzelmaßnahme für die Reaktivierung der ehemaligen württembergische Schwarzwaldbahn. Durch ihn wird die sogenannte Hacksbergschleife mit über drei Kilometern Fahrstrecke abgekürzt, dadurch wird die Fahrzeit der Hermann-Hesse-Bahn deutlich verkürzt. Diese Zeiteinsparung ist für den geplanten Betrieb im Halbstundentakt mit zwei Fahrzeugen notwendig.

Wichtiger Schritt für klimafreundliche Mobilität

Beim Tunnelanstich im vergangenen Juli betonte der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) den besonderen Wert der reaktivierten Schwarzwaldbahn für eine klimafreundliche Mobilität. Seit 2018 laufen die Arbeiten an dem Projekt. So wurden unter anderem in Calw und Weil der Stadt (Landkreis Böblingen) neue Eisenbahnüberführungen gebaut. Bestehende Tunnel unter anderem bei Hirsau (Landkreis Calw) werden seit 2020 saniert.

Die Bahn soll ab 2023 die von vielen Pendlerinnen und Pendlern herbeigesehnte schnelle Zug- und S-Bahn-Verbindung zwischen den Regionen Calw und Stuttgart schaffen.