Durchatmen im Neubulacher Heilstollen

Skifahren, Freeride, Schneeschuhwandern und Wellness in der Felsentherme: das ist Winterurlaub in Bad Gastein und Bad Hofgastein. Urlaub pur in Österreich. Annette Krause fliegt über den Gasteiner Wasserfall, wandert unter Zirben im Nationalpark Hohe Tauern, fährt ein in den Heilstollen und erfährt mehr über die Perchten, eine urige Tradition im Gasteiner Tal. mehr...