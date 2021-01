Ein 24-Jähriger ist in Karlsruhe-Oberreut durch einen Messerstich verletzt worden. Ein Unbekannter hatte den Mann am frühen Samstagmorgen an einer Straßenbahnhaltestelle angesprochen und ihn unvermittelt mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer kam in eine Klinik. Aufgrund der Personenbeschreibung nahm die Polizei kurz darauf einen 41-Jährigen fest. Er hatte ein Taschenmesser und Drogen bei sich. Der Tatverdächtige wurde bereits in anderer Sache per Haftbefehl gesucht.