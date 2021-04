per Mail teilen

Wie riecht eigentlich Geld? Wenn man den Römern glauben will, stinkt Geld ja nicht, aber ist es ein wohlriechender Duft? In Karlsruhe gibt es jetzt ein Parfüm, dass nach frisch gedrucktem Geld riechen soll - und zwar im Neubau des Finanzamts. Was es damit auf sich hat und wie es tatsächlich riecht, SWR Reporterin Rebekka Plies weiß mehr.