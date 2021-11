Landesmusikrat: Drumset ist Instrument des Jahres 2022

Das Drumset ist das Instrument des Jahres 2022. Damit werde erstmals ein Schlaginstrument mit dem Titel gekürt, teilte der Landesmusikrat Baden-Württemberg am Donnerstag in Karlsruhe mit. Das Drumset, das aus einer Kombination von Trommeln und Becken besteht, gibt es seit mehr als 100 Jahren. Als 1918 die "Ludwig Drum Company" aus Chicago das erste Drumset auf den Markt brachte, habe niemand an einen Siegeszug des Instruments in der Jazz- und Popmusik gedacht, hieß es. Schirmherrin des Instruments des Jahres in Baden-Württemberg ist die Schlagzeugerin, Komponistin, und Musik-Dozentin Anika Nilles. Sie leitet seit diesem Jahr die Schlagzeug-Abteilung in der Popakademie Mannheim. Die Landesmusikräte küren seit 2008 jedes Jahr gemeinsam ein Instrument des Jahres. In diesem Jahr trägt die Orgel die Auszeichnung.