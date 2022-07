per Mail teilen

Die Polizei in Pforzheim ermittelt wegen einer anonymen Drohung gegen eine Berufsschule. In der Schule sei am frühen Morgen eine Sprachnachricht eingegangen, teilte eine Sprecherin mit. Beamte hätten das Gebäude durchsucht. Derzeit gehe man von keiner konkreten Gefahr aus, heißt es. Man versuche jetzt, den Urheber der Drohung ausfindig zu machen.