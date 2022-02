Neues Schloss Baden-Baden: Droht das Aus für Baugenehmigung?

per Mail teilen

Droht das Aus für die Luxushotelpläne im Neuen Schloss Baden-Baden? Der Bauausschuss der Stadt will am Donnerstag die ersten Schritte zur Aufhebung des Bebauungsplans einleiten.

Seit fast zwanzig Jahren dämmert das historische Gebäude auf dem Florentinerberg, hoch über Baden-Baden, in einer Art Dornröschenschlaf. Es ist im Besitz einer kuwaitischen Firmengruppe. Die will das Schloss in ein Luxushotel umbauen. Viel ist aus den Plänen aber bisher nicht geworden. Baden-Baden hat nun die Geduld verloren.

Die Geschichte von Anfang an

Im Jahr 2003 kaufte die kuwaitische Familie Al Hassawi das sanierungsbedürftige Neue Schloss. Sieben Jahre später bekamen die Investoren dann die Baugenehmigung für ein 80 Millionen Euro Luxushotel-Projekt im Schloss. Damals war die Eigentümerin Fawzia al Hassawi noch voller Elan und Euphorie.

"Niemand hat so viel Geld griffbereit. Wir arbeiten aber daran und wir haben die Unterstützung der Banken und wir wollen unsere Versprechen gegenüber der Öffentlichkeit erfüllen"

Fawzia Al-Hassawi - Eigentümerin des Neuen Schlosses in Baden-Baden dpa Bildfunk Uli Deck

Stillstand statt großer Pläne

Seither ist die Eigentümerin des Neuen Schlosses nicht mehr vor die Presse getreten. Offenbar hat sie längst selbst erkannt, dass die ursprünglichen Pläne nicht mehr in dieser Form realisierbar sind. Im Januar dieses Jahres wollte man im Baden-Badener Gemeinderat auf einen interfraktionellen Antrag von FBB, Grünen und FDP hin, den Bebauungsplan für das Neue Schloss aufheben, um so den Weg für Neues freizumachen.

Dann plötzlich präsentierte die Eigentümerin dem Rathaus, wie auch in der Vergangenheit schon so oft, überarbeitete Pläne. Eine durchaus ansprechende Planung von einem guten Architekten, sagt Baden-Badens Oberbürgermeistern Margret Mergen (CDU). Ein fünf Sterne Plus Hotel mit Gastronomie, Spa-, Wellness- und Konferenzbereich. Doch die Sache hat einen Haken:

"Aber leider, bei auch meiner Nachfrage, wie sie es finanzieren möge, kam keine befriedigende Antwort."

Ob die neuen Pläne also jemals umgesetzt werden, daran hat man im Baden-Badener Rathaus erhebliche Zweifel. Bisher wurde im Schloss immer nur Flickwerk betrieben. Es gilt daher als wahrscheinlich, dass der Bauausschuss die Aufhebung des Bebauungsplans nun auf den Weg bringen wird.

Das neue Schloss in Baden-Baden picture-alliance / Reportdienste Uli Deck

Der Dornröschenschlaf wird wohl fortgesetzt

Mit der Aufhebung des Bebauungsplans ist allerdings für das Neue Schloss vermutlich nicht viel gewonnen. Das imposante Gebäude wird weiter vom Verfall bedroht sein. Die einzige Hoffnung ist, dass die jetzigen Eigentümer vielleicht die Lust verlieren und das Schloss wieder verkaufen. Dann aber müsste sich erst einmal ein neuer Investor finden, der bereit ist, Dutzende von Millionen Euro zu investieren.