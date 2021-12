Drohnenshow statt Raketen zum Jahreswechsel in Pforzheim

Wegen Corona wird die Silvesternacht auch in diesem Jahr an vielen Orten dunkel bleiben. In Pforzheim soll es über den Dächern der Stadt wieder eine spektakuläre Drohnenshow geben.

Eine Armada an Drohnen steigt auf in den nächtlichen Himmel über Pforzheim. Sekunden später erscheinen in wechselnden Farben die Zahl 2021 und gute Wünsche für das neue Jahr. So erlebten viele tausend Pforzheimer vor 12 Monaten den Jahreswechsel. Und nicht nur sie, sondern auch die Initiatoren der Drohnenshow, Philipp Dörflinger und Marius Müller vom Verein „Pforzheim mitgestalten“. Sie bekamen begeisterte Zuschriften und Nachfragen aus der gesamten Republik und dem Ausland, nachdem zahlreiche Medien über das einmalige Silvesterspektakel in Pforzheim berichtet hatten. Ein Video-Clip auf YouTube wurde mehr als 60.000 mal angeklickt. "Es verging in den Wochen danach kein Tag ohne E-mail aus anderen Städten im In- und Ausland mit der Anfrage, wie man so was macht!" Video herunterladen (4,7 MB | MP4) Nur zwei Wochen für die Vorbereitungen Deswegen war es für die beiden keine Frage: Wenn die Silvesterknallerei wieder ausfällt, zünden wir erneut unser Drohnen-Feuerwerk. Dumm nur, dass die Verordnung erst vor zwei Wochen kam. Eigentlich viel zu kurzfristig für eine solche Veranstaltung, meinen Dörflinger und Müller, doch sie hatten Glück. Die Firma, mit der sie wieder zusammenarbeiten, hatte kurz zuvor eine Absage aus Wien erhalten, so waren die Drohnen für Pforzheim verfügbar. Himmelsspektakel künftig im Sommer Also schnell die nötigen Genehmigungen eingeholt für eine zweite Auflage des himmlischen Spektakels. Das soll dieses Jahr noch größer, noch bunter, noch spektakulärer werden. Mit 125 statt 100 Drohnen und vielen neuen Motiven. Mehr wollen die Veranstalter allerdings noch nicht verraten. "Da wir mehr Drohnen haben, wird dieses Jahr alles etwas größer und spektakulärer!" Wenn Corona vorbei ist, sollen an Silvester wieder die Raketen das neue Jahr begrüßen, sagt Philipp Dörflinger. Dennoch soll es weitere Drohnenshows in Pforzheim geben, als Sommernachts-Happening.