In einer Karlsruher Straßenbahn hat die Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der Mann fiel den Beamten auf, weil er offenbar unter Alkohol und Drogen stand. In einer Reisetasche hatte er rund drei Kilo Marihuana bei sich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sitzt der 27-Jährige inzwischen in Untersuchungshaft.