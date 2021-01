Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird am Freitagnachmittag ein mutmaßlicher Drogendealer dem Haftrichter in Karlsruhe vorgeführt. Der 19-Jährige wurde von einer Polizeistreife beim Drogenkonsum erwischt. In seiner Wohnung wurden rund 600 Gramm Marihuana und Bargeld entdeckt, das vermutlich aus Drogengeschäften stammt. Bereits gestern wurde in Karlsruhe Haftbefehl gegen einen 27-Jährigen erlassen. Bei ihm waren Amphetamin, Haschisch und eine Gaspistole gefunden worden.