Polizei schnappt Drogendealer-Duo mit 150.000 Euro Bargeld

Nach längeren Ermittlungen konnte die Polizei am Mittwoch zwei mutmaßliche Drogenhändler festnehmen. Dabei fanden die Beamten mehrere Kilogramm Drogen sowie große Mengen Bargeld. Zunächst konnte die Polizei einen 40-Jährigen in Philippsburg bei einem vermeintlichen Drogengeschäft festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnten die Beamten 150.000 Euro Bargeld sichern, das möglicherweise im Zusammenhang mit Drogenhandel steht. Zudem wurde in Kronau ein 26-Jähriger festgenommen, bei dem es sich um den mutmaßlichen Komplizen des 40-Jährigen handeln soll. Bei ihm konnte die Polizei 10.000 Euro Bargeld sowie mehrere Kilo Heroin, Amphetamin und Marihuana sicherstellen. Der 26-Jährige befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.