Ein 31-Jähriger hat in der Nacht zum Mittwoch in Rastatt eine rote Ampel überfahren, ist anschließend vor der Polizei geflüchtet und wurde schließlich in einem Gebüsch aufgespürt und vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und fanden Drogen bei dem Mann. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden dann weitere Drogen und Waffen gefunden. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.