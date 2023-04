per Mail teilen

Das Hauptzollamt Karlsruhe ist bei einer Routinekontrolle auf der A5 fündig geworden. Vier Kilogramm Marihuana und Haschisch sowie einige Gramm Kokain wurden sichergestellt.

Die Zollbeamten entdeckten die Drogen im doppelten Boden einer Kühlbox, zum Teil in Pakete verpackt. Wie die Behörde jetzt mitteilte, fand der Einsatz bereits vergangene Woche statt. Nach Angaben des Zolls war der 62-jährige Fahrer eines Fahrzeugs mit spanischer Zulassung offenbar auf dem Weg von Spanien nach Belarus. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.

Zehn verdächtige Pakete mit Drogen im Auto

Die Beamten fanden zehn verdächtige Pakete, die im ganzen Fahrzeug versteckt waren, darunter in einem doppelten Boden in einer Kühlbox. Nach Angaben der Zollmitarbeiter wurden im Fahrzeug drei Kilogramm Marihuana und ein Kilogramm Haschisch aufgefunden. Des Weiteren fanden die Zöllner 16 Gramm Kokain, versteckt am Körper des Fahrers und eine Feinwaage, die offensichtlich zum Abwiegen der Betäubungsmittel bestimmt war.

Freriheitsstrafe von mindestens zwei Jahren möglich

Der 62-jährige Fahrer wurde festgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, wegen des Verstoßes gegen das Verbot der Einfuhr von Waren, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Dem Mann droht eine Freiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren vor. Weitere Ermittlungen werden im Auftrag der Staatsanwaltschaft von der Zollfahndung übernommen.