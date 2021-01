Für ihren Kampf gegen die kleinen Blutsauger können die Schnakenjäger am Rhein künftig einen weiteren Hubschrauber nutzen. "Der dritte Helikopter hat am Montag die ersten Testflüge hinter sich und steht für die Saison bereit", sagte Dirk Reichle von der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) in Speyer. Das Fluggerät aus Nordamerika war zu Jahresbeginn eingetroffen. Zudem stünden drei akkubetriebene Module zur Verfügung, die problemlos an jeden Helikopter angebracht und per Funk gesteuert werden könnten, sagte er. Im vergangenen Jahr waren mehrere Helikopter beschädigt, weshalb viele Schnakenlarven nicht abgetötet werden konnten. Daraufhin waren sie an vielen Stellen ungehindert geschlüpft. Das KABS-Einsatzgebiet reicht vom Kaiserstuhl im Süden bis Hessen und zum rheinland-pfälzischen Bingen im Norden.