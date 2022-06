Dreister Ladendieb im Baumarkt

per Mail teilen

In einem Bruchsaler Baumarkt mit Drive-In hat ein Ladendieb Waren im Wert vom mehreren hundert Euro entwendet. Der ihn beobachtende Detektiv musste sich durch eine Hechtsprung vor dem Flüchtenden retten. Der aufmerksame Baumarktmitarbeiter wollte den dreisten Dieb an der Ausfahrt stellen, doch dieser beschleunigte mit quietschenden Reifen und zwang den Detektiv zum Ausweichsprung. Zuvor hatte der Detektiv beobachtet, wie der Dieb sanitäre Waren im Wert von rund 700 Euro im Ersatzradfach seines Opels versteckte. An der Kasse bezahlte er lediglich die sichtbaren Waren im Wert von 70 Euro. Durch Videoaufzeichnungen des Marktes konnte der Täter zeitnah überführt werden. Er stellte sich samt seiner Beute auf einem Polizeirevier.