Drei Schwerverletzte durch Frontalzusammenstoß

In Walzbachtal im Landkreis Karlsruhe hat ein Grundstückseigentümer am Mittwochnachmittag versehentlich ein Getreidefeld in Brand gesetzt. Der Mann wollte die Reste einer Brombeerhecke verbrennen. Von dort griff das Feuer auf ein benachbartes, abgeerntetes Getreidefeld über. Die Flammen breiteten sich auf einer Fläche von zwei Hektar aus. Der Feuerwehr gelang es schließlich, den Brand zu löschen. mehr...