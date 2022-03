Drei Schwerverletzte bei Unfall

Beim Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Fahrrad sind am Samstag drei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 75 Jahre alter Radfahrer in Baiersbronn von einem Privatgrundstück auf die B 462 einbiegen. Dabei übersah der offenbar das Motorrad und nahm ihm die Vorfahrt. Der Motorradfahrer und seine Sozia wurden so schwer verletzt, dass sie mit Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus geflogen werden mussten. Auch der Radfahrer musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.