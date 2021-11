Eine Kandidatin und zwei Kandidaten bewerben sich am Sonntag um das Bürgermeisteramt in Oberhausen-Rheinhausen im Landkreis Karlsruhe. Die Menschen haben die Wahl zwischen Manuel Scholl, Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung, Dirk Vogel, der in der Verwaltung von Bad Schönborn arbeitet und der Tierärztin Britta Körner. Amtsinhaber Martin Büchner tritt nach 24 Jahren nicht mehr an.