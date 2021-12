Im Landkreis Calw wird ab sofort an drei festen Standorten geimpft. Neben einem Impfstützpunkt in Calw startet ein weiterer morgen in Nagold. Ein dritter geht am Samstag in Bad Wildbad in Betrieb. Geplant sind bis zu 5.000 Impfungen pro Woche. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, wurde ein Buchungssystem eingerichtet. Über die Homepage des Landkreises Calw können Impftermine für alle drei Standorte gebucht werden.