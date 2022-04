Drei Fahrgäste eines Linienbusses sind am Montagnachmittag bei einem Unfall in Pforzheim leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war eine Pkw vor einer Verkehrsinsel nach rechts eingeschert, während der Bus von der Haltestelle in den Verkehr einfädelte. Bei der Kollision der Fahrzeuge, stürzten drei Insassen im Bus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.