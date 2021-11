Bei der Bürgermeisterwahl in Eisingen im Enzkreis treten am Sonntag drei Kandidaten an. Der 36-jährige CDU-Gemeinderat von Königsbach-Stein, Sascha-Felipe Hottinger, tritt bei der Wahl parteiungebunden an. Weitere Kandidatin ist die 55-jährige Janette Fuchs. Sie ist seit 2014 Bürgermeisterin in Todtmoos im Südschwarzwald und tritt ebenfalls parteilos an. Auch der dritte Bewerber, der 33-jährige Jens Balzer aus dem Landkreis Heilbronn, ist parteilos. Amtsinhaber Thomas Karst tritt nicht mehr an.