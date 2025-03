Dreck weg auf dem Altrhein: Kanuvereine in Karlsruhe sammeln Müll

Es sind Dreck-weg-Wochen. Überall wird sauber gemacht, im Wald, an den Straßen. Aber auch auf und am Wasser. Die Karlsruher Kanuvereine haben Müll aus den Rheinauen bei Karlsruhe geholt.

Überall in Baden-Württemberg wird derzeit Müll gesammelt. Von Vereinen oder Privatleuten, an Straßen oder in Wäldern. Aber auch auf und am Wasser liegt Müll, und der muss weg. Jedes Jahr beteiligen sich die Karlsruher Kanuvereine an den Dreck-weg-Wochen. Am Samstag haben sie Müll in den Rheinauen gesammelt.

Mit Plastiksäcken und Greifzangen auf dem Altrhein bei Karlsruhe

Die einen sammeln zu Fuß, die anderen auf dem Wasser. Die Mitglieder der fünf Karlsruher Kanuvereine kennen die Altrheinarme neben dem Rheinstrandbad Rappenwört wie ihre Westentasche. Mit orangefarbenen Plastiksäcken und Greifzangen haben sie einen Tag lang Müll aus dem Wasser und aus der Böschung geholt. Umweltschutz und Natur liegen ihr unheimlich am Herzen, sagt Anke Worch von den Rheinbrüdern in Karlsruhe. Sie organisiert die Aktion.

Wenn ich mir die Vögel am Ufer vorstelle, wie sie Plastik mit fressen, dann ist das nicht schön. Wir wollen einfach helfen, unsere Natur sauberer zu halten.

Auch zu Fuß sammeln die Mitglieder der Kanuvereine Müll am Altrhein SWR

Müll in den Rheinauen: Autoreifen und ein Kühlschrank

Alles Mögliche habe sie in den letzten Jahren hier schon gefunden, erzählt Marianne Heilig vom Skiclub Karlsruhe. Natürlich Plastiktüten und Flaschen, aber auch alte Autoreifen und sogar einen Kühlschrank. Zum Teil würden die Sachen hier einfach weggeworfen, glaubt sie. Vieles komme aber von den Schiffen auf dem Hauptstrom des Rheins. Der Müll werde dann in die Rheinauen gespült.

Am Anfang haben wir wirklich einen Container voll gehabt.

Es sei allerdings wesentlich besser geworden mit dem Müll in den Rheinauen, sagt sie. Vielleicht wachse das Umweltbewusstsein ja doch, schließlich seien hier auch regelmäßig Schulklassen zu Besuch. Alle erkennen, wie empfindlich die Natur ist, hört man hier immer wieder.

Vor der Dreck-Weg-Aktion am Altrhein werden die Aufgaben verteilt SWR

Dreck-weg-Wochen als Gemeinschaftsaktion der Karlsruher Kanuvereine

Die Teilnahme an den Dreck-weg-Wochen in den Rheinauen sorgt auch für ein besonderes Gemeinschaftsgefühl in den Vereinen. Sie paddeln hier das ganze Jahr über zusammen und sie räumen gemeinsam auf.

Es macht schon auch Spaß, gemeinsam den Dreck weg zu machen.

Jedes Jahr gibt es zwei Termine dieser Art. Die Aktion im Frühling findet statt, bevor die meisten Vögel brüten, um so wenig wie möglich zu stören. Im Herbst wird dann nochmal sauber gemacht, beim Rhine Clean Up . Und Müll wird eigentlich immer gesammelt. Bei jeder Tour mit den Booten durch die Altrheinarme.