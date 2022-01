Lebensmittelkonzern Dr. Oetker schließt Werk

Der Lebensmittelkonzern Dr. Oetker will bis Jahresende sein Werk in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) schließen. Davon betroffen sind rund 190 Mitarbeiter in der Produktion. In Ettlingen werden Produkte wie Soßen und Suppen für Großverbraucher wie Kantinen produziert. Die Produktion werde schrittweise eingestellt, so der Konzern. Begründet wird der Schritt mit einer seit Jahren kontinuierlich sinkenden Nachfrage. Die Corona-Pandemie habe den Effekt noch verstärkt. Mit dem Betriebsrat will Dr. Oetker jetzt über einen Interessenausgleich verhandeln. Rund 50 Arbeitsplätze sollen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Verwaltung in Ettlingen erhalten bleiben.