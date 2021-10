per Mail teilen

In Baden-Baden tagt am Montagnachmittag der Gemeinderat. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Einbringung des Doppelhaushalts 2022/23. Wegen der Corona-Pandemie ist mit einer deutlichen Mehrbelastung des Haushalts zu rechnen. Außerdem soll eine Stellenausschreibung für die kommende Oberbürgermeisterwahl im März 2022 in Auftrag gegeben werden.