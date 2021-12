Von Kabul nach Karlsruhe: Die dramatische Flucht eines Dolmetschers

Die Rettungsmission der Bundeswehr in Kabul ist beendet. Verzweifelt haben tausende Afghanen versucht, in ein Flugzeug nach Deutschland zu gelangen. Einem Dolmetscher und seiner Frau ist das im letzten Moment gelungen.

Inzwischen ist der 30-Jährige mit seiner Frau in einem Karlsruher Übergangswohnheim angekommen. Die Angst ist er aber noch nicht vollständig los. Deswegen bittet der Mann, seinen wahren Namen nicht zu nennen und ihn nicht zu fotografieren.

Viele Menschen wurden am Flughafen abgewiesen

Seine Flucht aus Kabul war dramatisch. Die Lage in der Stadt und besonders am Flughafen war verheerend, berichtet der Mann. Viele tausend Menschen versuchten durchzukommen, um ein rettendes Flugzeug zu erreichen. Aber man erlaubte es ihnen nicht. Auch denen nicht, die ein Visum und entsprechende Papiere hatten, erzählt der Afghane.

"Sie hätten mich umgebracht, so wie jeden, der mit der Nato zusammenarbeitet."

Mit Visum und Empfehlungsschreiben auf der Flucht

Was sein eigenes Schicksal betrifft, ist er sich ganz sicher: Hätte er die Flucht nicht geschafft, wäre das sein Ende gewesen. Den Weg zur Rettung beschreibt er als eine qualvolle Odyssee. Dabei hatte er eigentlich alles, was er brauchte: Ein Visum und ein Empfehlungsschreiben. Es war ausgerechnet die Bundeswehr, die ihn im Stich ließ. Zehn Jahre lang hatte er für die Bundeswehr gearbeitet, begleitete sie bei militärischen Operationen oder bei unzähligen Gesprächen mit der Bevölkerung.

Warten auf die Rettung neben dem Abwasserkanal

Der angekündigte Bundeswehr-Hubschrauber kam nicht zum vereinbarten Treffpunkt, berichtet der Mann. Was ihn rettete, war ein Abwasserkanal unweit des Flughafens in Kabul. Drei Tage lang harrte er mit seiner Frau dort aus. Ohne Essen, ohne Wasser und immer begleitet von der Angst, doch noch von den Taliban gefunden zu werden. Schließlich traf er auf der anderen Seite des Kanals auf deutsche Soldaten. Sie retteten ihn und seine Frau. Die Soldaten, so schildert er, sagten die Worte, an die sie kaum noch glaubten: "Ihr seid in Sicherheit!"