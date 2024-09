Infos zum Dog Dancing bei der Messe TIERisch GUT

Die Messe "TIERisch gut" in Karlsruhe ist am 28. und 29. September jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Wettbewerbe im Dog Dancing finden an beiden Tagen in der Aktionshalle statt. Die Wettbewerbe starten am Samstag um 9:30 Uhr und am Sonntag um 9:15 Uhr.