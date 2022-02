Karlsruher dm-Firmengründer Götz W. Werner gestorben

Der Gründer der dm-Drogeriemarkt-Kette, Götz W. Werner, ist am späten Dienstagvormittag im Alter von 78 Jahren verstorben. Das hat seine Familie mitgeteilt.

Angaben der Familie zufolge, hatte sich der Gesundheitszustand des Firmengründer in den vergangenen Monaten kontinuierlich verschlechtert. Sein Sohn, Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung von dm, sagte, sein Vater sei friedlich verstorben, er und die Familie seien in tiefer und stiller Trauer.

Von der Firmengründung zum Drogerie-Imperium

Der Unternehmer gründete dm im Jahr 1973 in Karlsruhe. Das Unternehmen ist heute in 14 europäischen Ländern aktiv und hatte zuletzt einen Jahresumsatz von 12,3 Milliarden Euro. Besonders wichtig war es für Werner, seinen Beschäftigten die Möglichkeit zu geben, sich selbst in das Unternehmen einzubringen und so einen selbstbestimmten Lebensweg zu finden.

"Glück entsteht immer dann, wenn ich das tun kann, was ich auch selbst verantworten kann."

Unternehmer mit hohem gesellschaftlichen Engagement

Nach seinem Abschied aus dem operativen Geschäft im Jahr 2008 widmete sich Werner unter anderem der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Er warb für die Idee in Vorträgen und Diskussionsbeiträgen.

"Durch bedingungsloses Grundeinkommen würde Freiraum entstehen und dadurch eine Teilhabe, aber ohne Druck und Repressalien. Freiheit heißt, dass ich frei entscheiden kann und dann entsteht Glück."

Werner sah darin einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag, um auch in Zeiten zunehmender Globalisierung, Digitalisierung und Automatisierung den Menschen Freiraum für Eigeninitiative und Teilhabe am Leben der freien Bürgergesellschaft zu ermöglichen.

Götz W. Werners Einstellung prägte Unternehmen

Die Lebens-Maxime von Götz W. Werner, der in Heidelberg geboren wurde, war die "permanenten, konstruktiven Unzufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen" und der daraus erwachsende Wille, das Unternehmen immer wieder zu verändern, prägten den Erfolg von dm maßgeblich, so heißt es in der Mitteilung zu seinem Tod.

"Der Mensch ist ein Sinnsucher und dann findet man auch die Quellen, aus denen man schöpfen kann. Wenn man meint, man wüsste alles, geht es auf jeden Fall schief."

Vom Schulabbrecher zum Visionär

Der Beginn seiner Karriere stand allerdings zunächst unter keinem guten Stern. Sein Vater hielt nichts von seinen Ideen des Sohnes und schmiss den 28-Jährigen aus dem Geschäft. Im Sommer 1973 eröffnete Götz W. Werner in Karlsruhe seinen ersten Selbstbedienungs-Drogeriemarkt. Daher auch der Name "dm". Großer Laden, aber kleines Sortiment, das war sein Markenzeichen, das für ihn und sein Unternehmen zum Erfolgsrezept wurde.