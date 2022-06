Drogeriemarktkette dm bekommt Negativpreis "Goldener Zaunpfahl"

Die Drogeriemarktkette dm, mit Hauptsitz in Karlsruhe, hat den Negativpreis "Goldener Zaunpfahl" für Geschlechterklischees gewonnen. Die Auszeichnung, die auf "absurdes Gendermarketing" hinweisen will, wurde dem Unternehmen am Mittwoch von einer Jury zugesprochen. In der Begründung hieß es, dass das Unternehmen in seinen Filialen eine Vielzahl an Produkten nach Geschlechtertrennung benannt, sortiert und die Verpackungen entsprechend klischeehaft gestaltet habe, etwa ein Schaumbad in hellblau, eins in rosa.