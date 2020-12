Die Drogeriemarktkette dm darf den Coronavirus-Antikörpertest der Firma Cerascreen weiter verkaufen. Das hat das für die Marktüberwachung zuständige Regierungspräsidium Tübingen entschieden. Es gebe keinen Hinweis auf einen unzulässigen Vertrieb der Probenahme- und Einsendekits, so die Begründung der Behörde. Man habe sich mit der für den Hersteller des Tests zuständigen Behörde und dem Bundesgesundheitsministerium abgestimmt, beide hatten den Test schon früher genehmigt. Die Drogeriemarktkette bietet ihn in ihrem Onlineshop an. Der Kunde entnimmt zu Hause selbst eine Blutprobe, schickt sie an ein Labor, das sie dann auf Antikörper gegen das Coronavirus untersucht. Der Bund Deutscher Laborärzte hatte allerdings Bedenken gegen den Test geäußert: die Bekämpfung der Pandemie müsse in den Händen der Ärzte bleiben und solle nicht von Laien durchgeführt werden.