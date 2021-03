Die Drogeriemarktkette Dm hat am Donnerstag ihr erstes Corona-Schnelltestzentrum in Karlsruhe eröffnet. Es ist Teil der Teststrategie des Landes.

Die Drogeriemarktkette Dm hat am Donnerstag ihr erstes Corona-Schnelltestzentrum in Karlsruhe-Durlach eröffnet. Es befindet sich neben der Dm-Filiale am Einkaufszentrum "Durlach Center". Nach Tübingen ist es das zweite, das Dm in Deutschland eröffnet. In den nächsten Woche sollen weitere 500 deutschlandweit folgen. Insgesamt plant das Unternehmen bis zu 1.000 Schnelltestzentren.

Tests sind kostenlos

Kunden können sich über eine App zu einem Schnelltest anmelden. Geschultes Personal der Drogeriemarktkette nimmt den Abstrich und wertet ihn aus. Nach wenigen Minuten landet das Testergebnis auf dem Handy. Die Kosten für die Tests trägt der Bund.

Im Falle eines positiven Corona-Tests wird das Gesundheitsamt informiert und das Ergebnis muss durch einen PCR-Test bestätigt werden. Die Schnelltests sind Teil der Teststrategie des Landes. "Es geht darum, Infektionen schneller zu erkennen und den Menschen mehr Sicherheit zu geben", sagte der Leiter der Staatskanzlei, Florian Stegmann, bei der Konzeptvorstellung vor rund zwei Wochen.

Karlsruher Oberbürgermeister wurde als Erster getestet

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup wurde als Erster in Durlach getestet. Er bedankte sich bei Konzernchef Christoph Werner für das Engagement. Gleichzeitig stimmte Mentrup die Bürger auf neue Beschränkungen in Karlsruhe ein, die seiner Einschätzung nach schon am Montag oder Dienstag greifen könnten.