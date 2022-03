Diversity-Tag: Landkreis Rastatt hisst "Flagge der Vielfalt"

Mit der "Flagge der Vielfalt" will das Landratsamt Rastatt am "Diversity-Tag" ein Zeichen für Vielfalt in der Arbeitswelt setzen. Die Fahne soll vor dem Hauptgebäude am Schlossplatz gehisst werden.

Der Deutsche Diversity-Tag findet zum neunten Mal statt. Vor zwei Jahren hatte der Landkreis Rastatt die "Charta der Vielfalt" unterzeichnet. "Dadurch haben wir uns zum Ziel gesetzt, für alle Mitarbeiter ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei ist von Vorurteilen aufgrund von Alter, Nationalität, Geschlecht, ethnischer Herkunft, Weltanschauung, Religion, sexueller Orientierung sowie Behinderungen." Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Rastatt, Michaela Schmidt, unterstreicht, dass die soziale, kulturelle und ethnische Vielfalt mit dazu beiträgt, auf die Herausforderungen auch in Zukunft gut reagieren zu können. Trotz schwieriger Herkunft müssten die Chancen für alle gleich sein. Zukunftschancen und soziale Herkunft Wie sehr prägt die soziale Herkunft die Bildungs- und Zukunftschancen von Menschen? Das ist eines der Themen am Diversity-Tag, den auch der SWR aus verschiedenen Blickrichtungen beleuchten möchte. Karl-Friedrich Ziegahn hatte schwierige Startbedingungen für sein Leben. Denn er ist ohne Eltern aufgewachsen. Heute gehört der 68-jährige Physiker zu den führenden Köpfen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) - zuletzt als Chef über 1.100 Mitarbeiter. Das war für ihn ganz und gar nicht abzusehen. Und schon gar nicht selbstverständlich. Karl-Friedrich Ziegahn hatte Glück, weil Menschen nicht seine schwierige und problembeladene Herkunft beurteilt hätten, sondern das, was in ihm steckt.